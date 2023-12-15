المقاومة الفلسطينية تستهدف بالعبوات الناسفة جنوداً للاحتلال الإسرائيلي تحصنوا في منزل شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتوقعهم بين قتيل ومصاب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
افتتاح القنصلية الفخرية لسورية في سلوفاكيا
2023-12-14
وزير السياحة يبحث مع نظيره العراقي تطوير التعاون السياحي
2023-12-14
صباغ: دول غربية تمنع عودة اللاجئين السوريين لتوظيف هذا الملف الإنساني لأغراض سياسية
2023-12-14
صباغ: ضرورة زيادة مشاريع التعافي المبكر ودعم جهود الحكومة السورية لعودة المهجرين
2023-12-13
السفير آلا يؤكد أهمية تعزيز دور المؤسسات العربية لمواجهة الأخطار
2023-12-13
بمشاركة سورية… انطلاق أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين في جنيف
2023-12-13
المهندس عرنوس يبحث مع أرديزنبا سبل التعاون الثنائي بين سورية وأبخازيا
2023-12-13
محليات
الأحد القادم… انطلاق حملة تشجير وطنية في المحافظات
2023-12-15
انتهاء أعمال صيانة مدرسة تل عودة بريف القامشلي
2023-12-15
يعود ريعه لدعم متضرري الزلزال… البازار الدولي الخيري غداً بفندق الداماروز بدمشق
2023-12-15
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام
2023-12-15
مبادرة أهلية تدعم 30 مسنة مبدعة في العمل الحرفي بحلب
2023-12-15
تكريم عدد من ذوي الإعاقة المتميزين في ألعاب رياضية بدرعا
2023-12-14
الوزير المقداد ونظيره الأبخازي يجريان جولة مباحثات ختامية أكدا خلالها أهمية تطوير العلاقات الثنائية
2023-12-14
رياضة
منافسات قوية في بطولة كأس السيد الرئيس للكاراتيه في القتال الجماعي
2023-12-15
فياريال يفوز على رين بثلاثية في الدوري الأوروبي
2023-12-15
سانت غيلواز يفوز على ليفربول في الدوري الأوروبي
2023-12-14
منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يفوز على نظيره الإماراتي ببطولة غرب آسيا
2023-12-14
الاتحاد أهلي حلب يخسر أمام الحكمة اللبناني ببطولة أندية غرب آسيا لكرة السلة
2023-12-14
ناشئات بردى يتألقن بالأداء والنتائج بدوري كرة السلة
2023-12-14
ميلان يفوز على نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا
2023-12-14
اقتصاد
المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة إلى 16 بالمئة سنوياً
2023-12-15
ارتفاع أسعار النفط عالمياً 3 بالمئة
2023-12-15
استقرار أسعار الذهب
2023-12-15
زراعة أكثر من 25 ألف هكتار بالقمح في حمص
2023-12-14
سعر غرام الذهب يرتفع 15 ألف ليرة محلياً
2023-12-14
التجاري السوري: دفع ثمن المحروقات إلكترونياً باستخدام البطاقات المصرفية
2023-12-14
ارتفاع أسعار النفط
2023-12-14
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الشريط الإخباري
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام
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بمناسبة عيد الفلاحين.. المهندس عرنوس يهنئ رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين ويؤكد دعم العملية الزراعية
أمام الرئيس الأسد.. لمياء شكور تؤدي اليمين الدستورية وزيرة للإدارة المحلية والبيئة
مجلس الشعب يقر مشروع قانون حل التشابكات المالية وتسديد بعض السلف الممنوحة لدى الجهات العامة
صباغ: دول غربية تمنع عودة اللاجئين السوريين لتوظيف هذا الملف الإنساني لأغراض سياسية
مجلس الوزراء: تعطيل الجهات العامة اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ24-12 ولغاية 1-1- 2024
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المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في موقع ”بياض بليدا” عند الحدود مع فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة، وتحقق إصابات مباشرة
المقاومة الفلسطينية تستهدف بالعبوات الناسفة جنوداً للاحتلال الإسرائيلي تحصنوا في منزل شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتوقعهم بين قتيل ومصاب
2023-12-15
2023-12-15
shaza
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