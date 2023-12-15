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عــاجــل المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في موقع ‏”بياض بليدا” عند الحدود مع فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة، وتحقق إصابات مباشرة

المقاومة الفلسطينية تستهدف بالعبوات الناسفة جنوداً للاحتلال الإسرائيلي تحصنوا في منزل شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتوقعهم بين قتيل ومصاب

2023-12-15

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المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في موقع ‏”بياض بليدا” عند الحدود مع فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة، وتحقق إصابات مباشرة

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