المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة إلى 16 بالمئة سنوياً

موسكو-سانا

رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 16 بالمئة سنوياً.

وعقب اجتماع لمجلس إدارته اليوم أشار البنك في بيان وفقاً لوكالة نوفوستي إلى أن الضغوط التضخمية الحالية لا تزال مرتفعة، وبلغ التضخم السنوي في الـ 11 من كانون الأول الجاري 7.1 بالمئة، بعد أن كان عند 7.5 بالمئة في شهر تشرين الثاني الماضي.

وإثر إعلان القرار عززت العملة الروسية مواقعها وجرى تداول الدولار في بورصة موسكو عند 89.74 روبلاً، حيث انخفض سعر صرف العملة الأمريكية بواقع 14 كوبيكا عن سعر التسوية السابق، فيما تم تداول العملة الأوروبية عند 98.66 روبلاً بانخفاض قدره 15 كوبيكا، علماً أن الروبل يساوي 100 كوبيك.

كما حسن المركزي الروسي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي في العام الجاري ككل، ويتوقع أن يصعد الناتج المحلي الإجمالي في 2023 أكثر من 3 المئة، فيما يقوم البنك بتشديد السياسة النقدية منذ تموز الماضي لمكافحة التضخم المتسارع.

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