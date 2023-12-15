مقتل 12 عنصراً وإصابة سبعة آخرين من أفراد الشرطة جراء هجوم إرهابي جنوب شرق إيران

طهران-سانا

قتل 12 عنصراً وأصيب سبعة آخرون من أفراد الشرطة، جراء هجوم إرهابي استهدف مركزاً أمنياً في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وقال المدعي العام بالمحافظة شمس آبادي: إن “الهجوم الإرهابي على مقر قيادة شرطة راسك أسفر عن مقتل 12 شخصاً من أفراد الشرطة، وإصابة سبعة آخرين”.

وأعلنت زمرة جيش الظلم الإرهابية مسؤوليتها عن هذا الهجوم الإجرامي.

وقتل أحد عناصر الشرطة الإيرانية وأصيب أربعة آخرون الشهر الماضي أثناء التصدي لهجوم إرهابي مسلح على دورية للشرطة في مدينة بمبور بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

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