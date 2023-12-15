فياريال يفوز على رين بثلاثية في الدوري الأوروبي

باريس-سانا

تغلب فريق فياريال الإسباني على مضيفه رين الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة في الدوري الأوروبي.

سجل أهداف فريق فياريال كل من اللاعبين جيرارد مورينو وإلياس أخوماش ودانيال باريخو في الدقائق 36 و62 و80، في حين سجل هدفي فريق رين اللاعبان لورينز أسينيون و لودوفيتش بلاس في الدقيقتين37 و79 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة بلغ فياريال الإسباني الدور ثمن النهائي بعد أن أصبح رصيده 13 نقطة بصدارة المجموعة، في حين توقف رصيد رين عند 12 نقطة في المرتبة الثانية.

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