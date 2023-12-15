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إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

2023-12-14

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن الخليل ونابلس وجنين ورام الله، وداهمت المنازل وعبثت بمحتوياتها واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة 11 منهم بالرصاص والعشرات بحالات اختناق، إضافة إلى اعتقال 5 آخرين.

وأوضحت الوكالة أن جرافات الاحتلال عملت على تدمير البنية التحتية، وجرفت عدداً من الشوارع الرئيسية والمحال التجارية في جنين ونابلس، واستولت على عدد من المركبات الفلسطينية، كما أغلقت عدداً من الطرق بالسواتر الترابية.

وأصيب واعتقل فلسطينيون في وقت سابق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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