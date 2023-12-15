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المقاومة الفلسطينية تعلن القضاء على 36 جندياً وتدمير 72 آلية للعدو الصهيوني خلال 72 ساعة

2023-12-14

القدس المحتلة-سانا

أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تمكنت خلال الـ 72 ساعة الأخيرة من تدمير 72 آلية عسكرية للعدو الصهيوني، والقضاء على 36 جندياً وإيقاع عشرات آخرين بين قتيل ومصاب والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم.

وأوضحت المقاومة في بيان اليوم أن مقاتليها استهدفوا قوات العدو المتوغلة في قطاع غزة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر إضافة لعمليات قنص محققة لجنودها، كما استهدفوا مقرات وغرف القيادة الميدانية ودكوا التحشيدات العسكرية للعدو بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كل محاور القتال ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة للعدو وبمديات مختلفة.

وأكدت المقاومة أنها استهدفت قوة للعدو الصهيوني داخل منزل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، كما استهدفت 9 دبابات وجرافتين للعدو الصهيوني بقذائف “الياسين 105” في تل الزعتر وبيت لاهيا شمال القطاع وتم اشتعال النيران فيها إضافة إلى استهدافها تجمعات للعدو شرق مدينة خان يونس بوابل من قذائف الهاون.

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