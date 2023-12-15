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سانت غيلواز يفوز على ليفربول في الدوري الأوروبي

2023-12-14

بروكسل-سانا

تغلب فريق سانت غيلواز البلجيكي على ليفربول الإنكليزي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

سجل هدفي فريق سانت غيلواز كل من اللاعبين محمد الأمين عمورة وكاميرون بويرتاس في الدقيقتين 32 و43، في حين سجل هدف فريق ليفربول الوحيد اللاعب غاريل كوانساه في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد ليفربول عند 12 نقطة ليبقى في صدارة المجموعة الخامسة، في حين حل في المركز الثاني تولوز برصيد 11 نقطة، ورفع سانت غيلواز رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث لينتقل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، مقابل 3 نقاط في جعبة لاسك لينز في قاع الترتيب.

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