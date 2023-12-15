أمسية موسيقية لعازف العود كنان أدناوي في دار الأسد بدمشق

دمشق-سانا

في نهاية كل عام يحرص عازف العود الموسيقي القدير كنان أدناوي على تقديم أمسية موسيقية منوعة يقدم فيها مشروعه الموسيقي على خشبات مسارح دار الأسد للثقافة والفنون.

أمسية اليوم التي احتضنها مسرح الدراما تضمن برنامجها باقة من مؤلفات أدناوي تنوعت بين الكلاسيكي والشرقي المعاصر والارتجالات حيث قدم “رباعي القانون” و “رباعي وتري” و “التريو” و “الفلوت” ومجموعة من المقطوعات بحوارية مع الآلات الموسيقية المرافقة منها رقصة وبحر وحكاية حب ومزاج.

والجدير بالذكر أن كنان أدناوي نال العديد من الجوائز منها المرتبة الثانية في مسابقة مهرجان العود في السعودية لهذا العام، والمركز الأول في مسابقة العود الدولية التي نظمتها دار العود بمعهد فيلوكاليا لبنان 2022، والمركز الأول بمسابقة العود الدولية بجامعة الروح القدس عام 2009 بلبنان، والمركز الثاني في أيام قرطاج الموسيقية في تونس عام 2010.

ميس العاني

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