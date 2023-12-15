(حب وسلام) … فعالية فنية لجمعية الأمل باللاذقية

اللاذقية-سانا

احتضنت خشبة دار الأسد للثقافة باللاذقية فعالية فنية لجمعية الأمل التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وذلك خلال حفلها السنوي المصادف لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمن الحفل تقديم فقرات غنائية وسكيتشات تمثيل ولوحات راقصة لإيصال رسالة عنوانها (الحب والسلام والأمل).

رئيس ومؤسس جمعية الأمل رغداء عيسى أوضحت في تصريح لمراسلة سانا أن هذه الاحتفالية جاءت مرافقة لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يهدف إلى زيادة الاهتمام بقضايا الإعاقة والعمل على إدخال أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة كشريك أساسي وفعال ودائم في المجتمع.

وأشارت المدربة المشرفة على العرض فابيولا سبسبي إلى أن التعامل مع هذه الشريحة المجتمعية مهم وضروري لاستكشاف مواهبهم وقدراتهم المكنونة فهم مختلفون بنقاء قلوبهم وجمال أرواحهم ومشاعرهم الصادقة.

ولفتت المحامية وعضو مجلس إدارة جمعية الأمل مارغريت جمال إلى أن الهدف الأساسي هو دمج الطفل في نشاطات المجتمع ليشعر أنه إنسان لديه القدرة على التعلم ليقدم إنجازات تخدم المجتمع.

وأشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور موفق الصوفي إلى أهمية هذه الفعالية الفنية الترفيهية التي سلطت الضوء على مواهبهم.

غفار ديب

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