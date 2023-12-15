افتتاح القنصلية الفخرية لسورية في سلوفاكيا

براتيسلافا-سانا

تم اليوم في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا افتتاح القنصلية الفخرية للجمهورية العربية السورية وذلك بحضور السفير الدكتور حسن خضور مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا وسفير سورية في النمسا، وإبراهيم العلي القنصل السوري الفخري لدى سلوفاكيا.

حضر حفل الافتتاح كل من نائب وزير الاقتصاد السلوفاكي فلاديمير شيمونا ومدير إدارة الشرق الأوسط فاليير فرانكو وعميد القناصل الفخريين في سلوفاكيا ايكور يوناس، والسفير الليبي لدى سلوفاكيا خالد شعبان وسفيرة فلسطين صفا خالدي، وعدد من أبناء الجالية السورية في سلوفاكيا.

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