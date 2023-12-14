منح إجازة استثمار لمشروع إنتاج البسكويت بأنواعه والمعمول والمعجنات

دمشق-سانا

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة بموجب أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 لمشروع إنتاج البسكويت بأنواعه والمعمول والبتيفور والكعك والمعجنات والفطائر المحشوة وعجينة التمر والتمر المعبئة والكروسان في قطاع الصناعات الغذائية بمحافظة ريف دمشق.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلى 64400 طن سنوياً بكلفة تقديرية تبلغ 13 مليار ليرة سورية، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 203 فرص عمل.

وأضافت الهيئة: إن هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعات الغذائية من حيث توفير مجموعة متنوعة من المنتجات للمستهلكين، إضافة لكونه قطاعاً استراتيجياً مهماً يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي.

منار ديب

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