(فلسطين في عيوننا)… فعالية فنية لأطفال درعا

درعا-سانا

نظم فرع درعا لطلائع البعث بالتعاون مع مديرية التربية في المحافظة فعالية فنية للأطفال بعنوان (فلسطين في عيوننا) على مسرح دار الثقافة.

وتضمنت الفعالية العديد من الفقرات الفنية الغنائية والعروض المسرحية والشعرية عبرت عن مشاعر الأطفال ووقوفهم إلى جانب أطفال غزة، كما تم افتتاح معرض فني قدمت فيه لوحات ورسومات من أعمال أطفال مدارس درعا عبروا فيها عن حبهم لفلسطين.

واعتبر أمين فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي حسين الرفاعي أن ما يجري على أرض فلسطين وعلى مرأى من العالم جريمة صهيونية بشعة يشارك بها أدعياء الحرية والديمقراطية في الغرب.

رئيس مجلس محافظة درعا منهل المحاميد لفت إلى ضرورة فضح الانتهاكات الصهيونية اليومية بحق أهلنا الصامدين عبر وسائل الإعلام المختلفة مبيناً أن رسالة أطفال درعا اليوم هي جزء مما يجول بخواطر كل أطفال العالم الحر.

وأكد مدير تربية درعا المهندس منهل العمارين أن قضية فلسطين تخص جميع العرب وأن الجرح الدامي الذي ينزف في غزة يقض مضاجع الإنسانية جمعاء حيال ما يتعرض له أهلنا من إبادة صهيونية منظمة.

وأعرب العديد من الأطفال المشاركين عن سعادتهم بهذه المناسبة معتبرين أن ذلك هو أقل ما يمكن أن يقدم لأطفال غزة وشعبها الأبي تجاه ما يتعرضون له من قتل وتشريد ودمار.

رضوان الراضي

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