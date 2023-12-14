تكريم عدد من ذوي الإعاقة المتميزين في ألعاب رياضية بدرعا

درعا-سانا

كرمت محافظة درعا اليوم عدداً من ذوي الإعاقة المتميزين في ألعاب رياضية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.

وشمل التكريم الذي أقيم بحضور 80 شخصاً من ذوي الإعاقة أطفال معاهد الإعاقة الذهنية والسمعية ورياضيين ممن حازوا مراكز متقدمة بعدد من الألعاب الرياضية الخاصة إضافة إلى فقرات فنية قدمها طلاب الإعاقة السمعية، وفقرة الحواس الخمس من أداء أطفال الصم مترجمة بلغة الإشارة تلاها لوحة فنية شعبية حورانية من أداء طلاب معهد الإعاقة السمعية واختتم التكريم بفقرة فنية لطلاب معهد الإعاقة الذهنية.

مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدرعا نبال الحريري ذكرت في تصريح لمراسلة سانا أن المديرية تحرص دائماً على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع واتخاذ العديد من الخطوات التي من شأنها أن تفعّل دورهم، وذلك عبر المراكز والمعاهد والتشاركية مع المجتمع الأهلي لافتةً إلى أن هذا التكريم اليوم هو رسالة توعية بضرورة الاهتمام ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبها أشارت الأمين العام لمجلس الإعاقة بمحافظة درعا فاطمة علي إلى أنه تم في هذا الحفل تكريم 80 شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة بينهم رياضيون شاركوا بالدورة السادسة للأولمبياد الخاص السوري الذين حققوا مراكز متقدمة.

ليلى حسين

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