الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالعمل على وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة فوراً

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجدداً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف حرب الإبادة الجماعيةالتي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 69 يوماً على قطاع غزة المنكوب، محذرة من أن الوضع الإنساني والصحي كارثي في جميع مناحي الحياة هناك.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن استمرار العدوان الإسرائيلي يعمق الكارثة الإنسانية من شمال القطاع إلى جنوبه في ظل استمرار التهجير القسري وتفشي الأوبئة والأمراض وانتشار المجاعة، فيما يفاقم فصل الشتاء مأساة أهالي غزة، مؤكدة أن ما نشرته وسائل الإعلام عن الجرائم والمجازر والدمار الهائل يكشف لغاية الآن بصورة جزئية حجم الكارثة التي حلت بالقطاع جراء قصف المنازل والأبراج والمنشآت والمؤسسات.

وأكدت الوزارة أن انتهاكات وجرائم الاحتلال في الضفة الغربية وعدوانه على جنين تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مبينة أن الفشل في تطبيق القانون الدولي بات يشكل غطاء للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم وتنفيذ أطماعه الاستعمارية.

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