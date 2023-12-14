18787 شهيداً و50897 جريحاً ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 69

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 69 إلى 18787 شهيداً، و50897 جريحاً، وسط أوضاع إنسانية وصحية كارثية وتحذيرات من المجاعة ومواصلة حصار مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها اليوم: خلال الساعات الماضية ارتكب الاحتلال النازي 18 مجزرة وجرائم إبادة جماعية في كل مناطق قطاع غزة، كما استشهد 179، وأُصيب 303 في حصيلة مرشحة للارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول سيارات الإسعاف إليهم ويترك الجرحى ينزفون حتى الموت.

وفيما يتعلق بانتهاكات الاحتلال للمنظومة الصحية في القطاع، بينت الوزارة أن العدوان الإسرائيلي أدى لاستشهاد 300 من الكوادر الطبية وتدمير 102 سيارة إسعاف، وإخراج 22 مستشفى، و52 مركزاً للرعاية الصحية من الخدمة، واستهداف 138 مؤسسة صحية، واعتقال 38 من الكوادر الصحية.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال حول مستشفى كمال عدوان إلى ثكنة ومسرح لعملياته العسكرية، وسيتم تحت التهديد والقصف إجلاء الجرحى والمرضى إلى مجمع الشفاء الطبي الذي يفتقر إلى كل المقومات العلاجية، وهذا ما يشكل إعداماً لهم، لافتة إلى أن حياة 12 طفلاً في العناية مهددة نتيجة حرمانهم من الحليب وأجهزة دعم الحياة.

وجددت الوزارة تحذيرها من الوضع الصحي الكارثي في مستشفيات جنوب غزة بعد فقدان القدرة الاستيعابية والعلاجية والمفاضلة بين الحالات لإنقاذ حياة ما يمكن إنقاذه من بين الأعداد الكبيرة التي تصل لمستشفيات الجنوب.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالعمل على توفير المقومات المعيشية والرعاية الصحية لمراكز الإيواء ولأكثر من 700 ألف طفل و50 ألف سيدة حامل، و350 مريضاً بمرض مزمن، منهم 1100 مريض غسيل كلى وآلاف الجرحى.

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