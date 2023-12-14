الوزير المقداد ونظيره الأبخازي يجريان جولة مباحثات ختامية أكدا خلالها أهمية تطوير العلاقات الثنائية

دمشق-سانا

أجرى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم جولة مباحثات ختامية في نهاية الزيارة التي قام بها إينال أرديزنبا وزير خارجية جمهورية أبخازيا، حيث أكّد الجانبان خلال اللقاء على أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة الناجحة.

وأشاد الوزير أرديزنبا بالمباحثات المهمة التي جرت بين الجانبين والتي تطرقت لمختلف جوانب التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية والرياضية.

بدوره أكّد الوزير المقداد على الاهتمام الكبير الذي توليه سورية أيضاً لتطوير العلاقات مع أبخازيا بمختلف أشكالها وتفعيل التنسيق والتعاون بين الجانبين وتعزيز أوجه الصداقة بين شعبي البلدين تنفيذاً لتوجيهات الرئيسين بشار الأسد وأصلان بجانيا كما حمّله أطيب التحيات من سورية وشعبها لأبخازيا وشعبها الصديق.

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