هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب شمال إيران

طهران-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر بلدة لوندويل بمحافظة كيلان شمال غرب إيران.

وذكرت وكالة أنباء فارس أن الهزة كانت على عمق 8 كيلومترات من سطح الأرض، على بعد 31 كيلومتراً من مدينة آستارا و27 كيلومتراً من بلدة لوندويل، مشيرة إلى أنه تم إرسال فرق الإنقاذ والهلال الأحمر إلى المنطقة، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن أضرار مادية أو بشرية.

وكانت هزة أرضية بلغت شدتها 5.1 درجات على مقياس ريختر ضربت الشهر الماضي محافظة إيلام غرب إيران.

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