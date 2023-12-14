الأمم المتحدة تحذر من عواقب مخططات الاحتلال الإسرائيلي لإغراق أنفاق غزة

جنيف-سانا

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم من عواقب مخططات الاحتلال الإسرائيلي لإغراق أنفاق المقاومة في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس لوكالة سبوتنيك: إن قيام (إسرائيل) بإغراق أنفاق غزة “ستكون له عواقب طويلة المدى على حقوق الإنسان”، معرباً عن قلقه من تداعيات ذلك.

وحذر لورانس من أن المخطط الإسرائيلي المذكور يهدد “بتعطيل المرافق الأساسية لبقاء الفلسطينيين المدنيين على قيد الحياة، وإلحاق أضرار جسيمة واسعة النطاق وطويلة الأمد للبيئة الطبيعية”، مطالباً كيان الاحتلال بالالتزام بالقانون الدولي والتوقف عن إلحاق الضرر بالمدنيين.

وكان النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أكد خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن قيام كيان الاحتلال الإسرائيلي بإغراق الأنفاق تحت الأرض في قطاع غزة سيكون بمثابة جريمة حرب.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كشفت في وقت سابق عن مخطط للاحتلال الإسرائيلي لإغراق أنفاق المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بالمياه، وذلك بعد عجزه عن تدميرها، مشيرة إلى وجود تنسيق بين قوات الاحتلال ووزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” حيال هذا المخطط.

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