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زراعة أكثر من 25 ألف هكتار بالقمح في حمص

أرشيف

2023-12-14

حمص-سانا

شهدت المساحات المزروعة بالقمح في محافظة حمص زيادة ملحوظة بعد الهطولات المطرية مؤخراً، وفق القائمين عليها.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة حمص المهندس عزام دربولي لـ”سانا” أن المساحة المزروعة بالقمح البعل بلغت نحو15914 هكتاراً من إجمالي المساحة المخططة البالغة 20576 هكتاراً وبنسبة تنفيذ 68 بالمئة، بينما تمت زراعة 9410 هكتارات قمح مروي من إجمالي المساحة المخططة البالغة 16410 هكتارات، وبنسبة تنفيذ 57 بالمئة، في حين تمت زراعة أكثر من 27 ألف هكتار بالشعير البعل و479 هكتاراً بالشعير المروي.

وأضاف دربولي: بلغت المساحات المزروعة بالفول الحب المروي 428 هكتاراً، بينما تمت زراعة 890 هكتاراً بالفول الحب البعل و161 هكتاراً بالبازلاء الحب المروية، لافتا إلى استمرار زراعة المحاصيل الشتوية خاصة بعد الهطولات المطرية التي تشجع المزارعين على زراعة أراضيهم.

عبد الحميد جنيدي

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