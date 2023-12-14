بمناسبة اليوم العربي للأطفال ذوي الإعاقة… فعالية مركزية في حماة

حماة-سانا

أقامت وزارة الثقافة الفعالية المركزية لليوم العربي للأطفال ذوي الإعاقة 12، بعنوان “نتاج مشروع إرادتي قوتي” لعام 2023 على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون في حماة.

وتضمنت الفعالية التي أقيمت بالتعاون بين مديرية الثقافة في حماة والجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية والجمعية السورية للتنمية وجمعية حماية الطفولة لكفالة الأيتام وجمعية رعاية المكفوفين والصم بحماة، أنشطة متنوعة أدبية وثقافية، ومعارض وفقرات وعروضاً فنية أداها الأطفال بكل مهارة وإبداع.

وبين مدير ثقافة حماة سامي طه في تصريح لمراسل سانا أنه تم اختيار محافظة حماة لإقامة الفعالية المركزية لليوم العربي للأطفال ذوي الإعاقة لما تقدّمه من برامج وأنشطة بناءة وبرامج وفعاليات تخدم هدف الدعم النفسي لهؤلاء الأطفال وتعزز التحدي وإرادة الحياة لديهم، مشيراً إلى أن المؤسسات والجمعيات المعنية في المحافظة قدّمت نماذج مشرّفة ومشجعة من التعاون والتشاركية دعماً لهذه الشريحة وتقوية عملية دمجها في المجتمع ورعايتها واحتضان مواهبها.

وشملت الفعالية فقرات عدة من بينها مسرحية صامتة بعنوان “عم يلعبوا الأولاد” وفقرة راقصة “قهقهة للضحكات” وأغنية “عطونا الطفولة” ورقصة بعنوان “هلك ومستهلك” التي أداها أطفال متلازمة داون، إضافة إلى عروض فنية فردية نالت إعجاب واستحسان الجمهور.

عبد الله الشيخ

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