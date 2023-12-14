لوكاشينكو: الاستخبارات الغربية تستهدف بيلاروس بعدوانية متزايدة

مينسك-سانا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: إنه تم تسجيل وجود نشاط متزايد لأجهزة الاستخبارات الأجنبية بشكل أكثر عدوانية في بلاده.

ونقل موقع RT عن لوكاشينكو قوله اليوم خلال لقاء مع الوفود المشاركة في اجتماع رؤساء الأجهزة الأمنية وأجهزة المخابرات في بلدان رابطة الدول المستقلة في مينسك: “نحن نرى نشاط أجهزة المخابرات والاستخبارات الأجنبية على أراضينا.. أصبحت أشكال عملها أكثر عدوانية… إنهم لا يرسلون إلينا جواسيس فحسب، بل وكذلك العملاء الإرهابيون”.

وأشار لوكاشينكو إلى أن “الاستخبارات الغربية، تحاول إنشاء خلايا متطرفة، وتشكيل ما يسمى بالأفواج القتالية من بين الذين فروا من بلادنا، واجتذاب المرتزقة”، لافتاً إلى أن “إحدى المهام الرئيسية لهيئات الاستخبارات في دول الناتو وحلفائها، هي نشر التفكك في منطقة ما بعد الاتحاد السوفييتي، حيث يريدون في البداية دق إسفين في علاقات حسن الجوار المستمرة منذ قرون بين شعوب المنطقة، ثم تحريضهم ضد بعضهم البعض”.

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