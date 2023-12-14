القوات العراقية تقبض على 5 إرهابيين من (داعش)

بغداد-سانا

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم القبض على 5 إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظة الأنبار غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن بيان للخلية قوله: “استناداً إلى معلومات دقيقة، تم نصب كمائن محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على 5 عناصر تابعين لعصابات داعش الإرهابية مطلوبين للقضاء العراقي، وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الرمادي والرطبة وكرمة الفلوجة”.

وأوضح البيان أنه تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات بحقهم.

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