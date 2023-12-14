الصين وفيتنام تتفقان على السعي نحو حل دائم للنزاعات البحرية

هانوي-سانا

توصلت الصين وفيتنام إلى اتفاقات بشأن إيجاد حل دائم للنزاعات البحرية بينهما، وذلك خلال زيارة دولة قام بها الرئيس الصيني (شي جين بينغ) لفيتنام.

وأوضح بيان مشترك صدر أمس ونقلته وكالة شينخوا أن زعيمي البلدين تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا البحرية خلال الزيارة بشكل صريح ومتعمق، وأكد الجانبان الحاجة إلى إدارة النزاعات البحرية بشكل أفضل وحلها بشكل فعال من أجل حماية السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي والمنطقة بأسرها.

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على تعزيز المشاورات بشأن التنمية البحرية المشتركة والمفاوضات بشأن ترسيم المناطق البحرية خارج مصب خليج بيبو على نحو نشط بهدف تحقيق تقدم ملموس في الأمرين، والحفاظ على الاستقرار البحري بشكل مشترك.

وخلال الزيارة التي استمرت يومين تبادل شي وقادة فيتنام وجهات النظر بشأن معالجة النزاعات البحرية بشكل مناسب في مناسبات متعددة.

وقال الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي نغوين فو ترونغ خلال اجتماع مع شي: إن النزاعات البحرية ليست سوى جزء من العلاقات الفيتنامية- الصينية، وإن الجانبين يستطيعان التعامل معها بشكل مناسب بروح الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل.

ومن جانبه قال شي: إنه ينبغي على الصين وفيتنام تحويل التحديات التي تفرضها القضايا البحرية إلى فرص للتعاون الثنائي.

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