برونزية لسورية في بطولة آسيا للشطرنج السريع

أبو ظبي-سانا

حقق لاعب منتخب سورية للشطرنج رامي طلب الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للشطرنج السريع المقامة حالياً في مدينة العين الإماراتية.

وجاءت الميدالية البرونزية بعد حصد اللاعب الواعد طلب ست نقاط ممكنة من أصل سبع بفئة تحت عشر سنوات، علما أنه تعادل مع صاحبي المركزين الأول والثاني، وبكسر التعادل تخلف عنهما للمركز الثالث.

رئيس اتحاد اللعبة علي عباس أوضح في تصريح لـ سانا أن هذه الميدالية هي الميدالية العربية الوحيدة في بطولة آسيا للفئات العمرية بالشطرنج السريع لهذا العام، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز المهم يضيف ميدالية غالية للرياضة السورية.

يشار إلى أنه ستنطلق غداً بطولة آسيا للشطرنج الكلاسيكي بمشاركة مجموعة من لاعبي منتخبنا بفئة الأشبال.

محمد الخاطر

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