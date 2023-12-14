مؤسسات الأسرى الفلسطينية تطالب بلجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال المتصاعدة في معتقلاته

القدس المحتلة-سانا

طالبت مؤسسات الأسرى الفلسطينية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة ومستقلة في جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة بحق الأسرى في معتقلاته وخاصة من تم اعتقالهم منذ بدء عدوانه النازي على قطاع غزة المنكوب.

وقالت المؤسسات في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: إن الاحتلال ينتهك القانون الدولي الإنساني بحق النازحين في قطاع غزة إضافة لحرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 68 يوماً فهو يصعّد الاعتقالات التعسفية والاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح وتجريدهم من ملابسهم وتقييد أيديهم إضافة لتهديد النساء منهم بالاغتصاب والتنكيل بهن واستخدام بعض المعتقلين دروعاً بشرية.

ولفتت المؤسسات إلى استشهاد ستة أسرى في معتقلات الاحتلال منذ بدء العدوان على القطاع في حصيلة مرشحة للارتفاع جراء التعذيب وتعمد سلطات الاحتلال إخفاء اسم أحد الأسرى الشهداء من قطاع غزة بما ينتهك القانون الدولي الإنساني.

وتطرقت المؤسسات إلى جرائم قتل الأسرى وأحدثهم الأسير عبد الرحمن مرعي الذي استشهد الشهر الماضي في معتقل مجدو في جريمة قتل عن سبق إصرار إذ لم يكتف الاحتلال بقتله بل رفض الكشف عن هويته وتسليم جثمانه لذويه، إضافة لاستشهاد الأسير ثائر أبو عصب في معتقل النقب جراء عمليات القتل الممنهجة التي يتبعها الاحتلال بحق الأسرى منذ العدوان.

يشار إلى أن المؤسسات هي هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc