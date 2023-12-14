المالكي: معاناة اللاجئين الفلسطينيين مستمرة منذ النكبة وتتكرر الآن جراء العدوان الإسرائيلي

جنيف-سانا

أوضح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن معاناة اللاجئين الفلسطينيين مستمرة منذ النكبة، أي قبل 75 عاماً، وتتكرر الآن في قطاع غزة جراء العدوان وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المالكي خلال المنتدى العالمي للاجئين المنعقد في مدينة جنيف السويسرية وفق وكالة وفا الفلسطينية على أن حق العودة يبقى الأسمى، وأن اللاجئين الفلسطينيين ما زالوا يتطلعون إلى تمكينهم من حقهم في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها، لافتاً إلى أهمية التعاطف والتكاتف الدوليين من أجل حل قضية اللاجئين والحفاظ على حقوقهم.

وبين المالكي أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 68 يوماً على قطاع غزة خلف نحو 20 ألف شهيد جلهم من الأطفال والنساء، موضحاً أن 70 بالمئة من الشعب الفلسطيني في القطاع هم من اللاجئين، وقال: “أكثر من 1.9 مليون نزحوا من منازلهم، والكثير منهم تعرضوا للتهجير مرتين أو ثلاث مرات، وأكثر من 20 ألفا قُتلوا بوحشية على يد الاحتلال”، مؤكداً أن استمرار هذه المذبحة وفشل العالم في تحقيق وقف إطلاق النار، هما إفشال للإنسانية ولحقوق الإنسان.

ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف العدوان الإسرائيلي والتهجير القسري وإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإحقاق حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها عودة اللاجئين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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