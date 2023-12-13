المقاومة العراقية تستهدف بالطائرات المسيّرة الاحتلال الأمريكي في قاعدة التنف وفي مخيم الركبان وتصيب أهدافها بشكل مباشر

الأربعاء / 13 / 12 / 2023
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير آلا يؤكد أهمية تعزيز دور المؤسسات العربية لمواجهة الأخطار
2023-12-13
بمشاركة سورية… انطلاق أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين في جنيف
2023-12-13
المهندس عرنوس يبحث مع أرديزنبا سبل التعاون الثنائي بين سورية وأبخازيا
2023-12-13
الوزير المقداد يتلقى اتصالاً من نظيره الفيتنامي بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
2023-12-13
دندي: الاحتلال الإسرائيلي يشعل المنطقة ويدفعها نحو تفجير لا يمكن احتواؤه
2023-12-13
مقدماً التهاني باسم الرئيس الأسد… سفير سورية في بوينس آيرس يشارك بمراسم تنصيب الرئيس ميلي
2023-12-12
مباحثات سورية جزائرية حول فرص التعاون والاستثمار في قطاع النفط والغاز
2023-12-12
محليات
مجلس الشعب في ذكرى قرار الضم المشؤوم: بطولات أهالي الجولان ستبقى عنواناً للأحرار والمناضلين في وجه الطغيان والاحتلال
2023-12-13
جريح الوطن:107 جرحى نجحوا في السبر الترشيحي للتقدم لامتحانات الثانوية العامة
2023-12-13
طقس الغد.. الحرارة قرب معدلاتها وتحذير من تشكل الضباب في أغلب المناطق
2023-12-13
السورية للبريد تفتتح مكتب بريد الحسينية بريف دمشق
2023-12-13
أبناء الجولان في ذكرى قرار الضم الباطل: أرضنا جزء لا يتجزأ من سورية
2023-12-13
تكريم منظمات غير حكومية تعمل في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بريف دمشق
2023-12-13
تحديث المعارف وتطوير المهارات.. في المؤتمر العلمي السنوي لأطباء الأسنان بدمشق
2023-12-13
رياضة
بايرن يفوز على مانشستر يونايتد في دوري الأبطال
2023-12-13
الفتوة يخسر أمام العهد اللبناني بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
2023-12-12
منتخب سورية لكرة القدم يخسر أمام نظيره السعودي في افتتاح مشاركته ببطولة غرب آسيا
2023-12-12
دعوة الحكم الدولي السوري بالجمباز نضال اليوسف لأولمبياد باريس 2024
2023-12-12
الاتحاد أهلي حلب يخسر أمام الكهرباء العراقي بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
2023-12-11
فوز الجلاء على الوحدة في الجولة السابعة لدوري كرة السلة للرجال
2023-12-11
جيرونا يستعيد صدارة الدوري الإسباني بالفوز 4-2 على برشلونة
2023-12-10
اقتصاد
شركة سكر حمص تخطط لإنتاج 69 ألف طن سكر أبيض العام القادم
2023-12-13
مؤتمر (كوب 28) يتبنى اتفاقاً تاريخياً بالتحول نحو التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري
2023-12-13
تراجع أسعار الذهب
2023-12-13
انخفاض أسعار النفط
2023-12-13
منح إجازتي استثمار لمشروعي محطتي توليد طاقة كهروضوئية باستطاعة 20 ميغا واط
2023-12-13
ارتفاع سعر صرف العملة الروسية
2023-12-12
ارتفاع أسعار الذهب
2023-12-12
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
السفير آلا يؤكد أهمية تعزيز دور المؤسسات العربية لمواجهة الأخطار
جريح الوطن:107 جرحى نجحوا في السبر الترشيحي للتقدم لامتحانات الثانوية العامة
الرئيس الأسد يستقبل أرديزنبا.. الأوضاع في العالم مهيأة لخلق تحالفات دولية سياسية واقتصادية وفكرية جديدة
مجلس الشعب يقر مشروعي قطع الحساب الختامي للسنتين الماليتين 2021 و2022
المهندس عرنوس يبحث مع أرديزنبا سبل التعاون الثنائي بين سورية وأبخازيا
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بإحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
الوزير المقداد يتلقى اتصالاً من نظيره الفيتنامي بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب تناقش واقع عمل وزارة الكهرباء
منح إجازتي استثمار لمشروعي محطتي توليد طاقة كهروضوئية باستطاعة 20 ميغا واط
دندي: الاحتلال الإسرائيلي يشعل المنطقة ويدفعها نحو تفجير لا يمكن احتواؤه
المقاومة العراقية تستهدف بالطائرات المسيّرة الاحتلال الأمريكي في قاعدة التنف وفي مخيم الركبان وتصيب أهدافها بشكل مباشر
2023-12-13
2023-12-13
mohamad
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السفير آلا يؤكد أهمية تعزيز دور المؤسسات العربية لمواجهة الأخطار
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