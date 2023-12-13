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المقاومة العراقية تستهدف بالطائرات المسيّرة الاحتلال الأمريكي في قاعدة التنف وفي مخيم الركبان وتصيب أهدافها بشكل مباشر

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وسائل إعلام فلسطينية: 6 شهداء وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة

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