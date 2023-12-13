السفير آلا يؤكد أهمية تعزيز دور المؤسسات العربية لمواجهة الأخطار

القاهرة-سانا

أكد مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير حسام الدين آلا أهمية تعزيز دور المؤسسات العربية في تفعيل التضامن العربي لمواجهة الأخطار التي تحيق بالأمة العربية.

وشدد السفير آلا خلال لقائه اليوم رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحيم العيسومي على ضرورة دعم جهود الدول العربية للتغلب على التحديات التي تواجهها في مختلف المجالات، ولا سيما في مواجهة الإرهاب والاحتلال والتدابير القسرية الأحادية التي تفرضها الدول الغربية، وأهمية الدبلوماسية البرلمانية في هذا المجال، مشيراً إلى سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البرلمان العربي وسورية بما تمثله من ثقل عربي ودور إقليمي محوري والبلد الذي يحتضن المقر الدائم للبرلمان العربي.

ولفت السفير آلا إلى أهمية تجاوز الخلافات وتضافر الجهود في هذه المرحلة المصيرية التي تمر بها الأمة العربية لردع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وضرورة دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة لإفشال مخططات التهجير القسري التي يسعى كيان الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذها عبر سياسة الأرض المحروقة وارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية من أجل تكريس احتلاله وتصفية القضية الفلسطينية.

من جانبه أعرب العيسومي عن حرصه على تعزيز التعاون وتكثيف التواصل والتشاور خلال المرحلة القادمة مع سورية، مشيراً إلى دورها المحوري في إطار المنظومة العربية ودورها في خلق واقع عربي قادر على مواجهة المخاطر.

حضر اللقاء عضوا البرلمان العربي ومجلس الشعب السوري غادة إبراهيم وشيخ جابر الخرفان وعضو البرلمان العربي والنائب المصري يسري المغازي والوزير المفوض في المندوبية الدائمة عبد المولى النقري.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc