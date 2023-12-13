انسحاب وفد العراق من مؤتمر أممي تنديداً بجرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين

أتلانتا-الولايات المتحدة-سانا

انسحب الوفد العراقي المشارك في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في مدينة أتلانتا الأمريكية أثناء إلقاء ممثل الكيان الصهيوني كلمته في المؤتمر.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن هيئة النزاهة الاتحادية العراقية قولها في بيان اليوم: إن “رئيس الهيئة حيدر حنون ممثل العراق في الاتفاقية انسحب من قاعة المؤتمر أثناء إلقاء ممثل الكيان الصهيوني كلمته” مشيرة إلى أن “ذلك جاء حسب توجيه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني”.

وأشار البيان إلى أن “خطوة الوفد العراقي هذه تأتي تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنديداً بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحقه والمذابح التي يقترفها بحق النساء والأطفال في غزة”.

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