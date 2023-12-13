بمشاركة سورية… انطلاق أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين في جنيف

جنيف-سانا

بمشاركة سورية، انطلقت صباح اليوم في مدينة جنيف السويسرية أعمال المنتدى العالمي الثاني للاجئين والتي ستستمر حتى الـ 15 من الشهر الجاري، حيث ترأس الوفد بسام صباغ، نائب وزير الخارجية والمغتربين.

وفي كلمته الافتتاحية أمام المنتدى أشار فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى وجود 114 مليون لاجئ ونازح داخلياً حول العالم، لافتاً إلى تطلع كل لاجئ تقريباً للعودة إلى وطنه.

وحذر غراندي من وجود كارثة إنسانية كبرى تتكشف في قطاع غزة، مضيفاً: إن عجز مجلس الأمن في هذا الصدد يدفعنا لتوقع المزيد من الوفيات والمعاناة بين المدنيين، وكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار لأغراض إنسانية.

وأوضح غراندي أن العديد من المنظمات الإنسانية تواجه تحديات تمويلية حادة، ومن بينها المفوضية التي تفتقر إلى 400 مليون دولار، الأمر الذي لم تشهده منذ سنوات، معتبراً أن انعقاد المنتدى يأتي في الوقت المناسب لضمان الاستجابة المطلوبة للجوء والنزوح.

ويعد المنتدى الذي يعقد كل أربع سنوات، أكبر تجمع دولي حول اللاجئين، ويهدف إلى تعزيز تنفيذ أهداف الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ومن بينها دعم بلدان الأصل لتسهيل عودة اللاجئين إليها.

كما يتيح المنتدى الفرصة للدول للإعلان عن تعهدات ومساهمات ملموسة، وتسليط الضوء على التقدم المحرز، وتبادل أفضل الممارسات، إضافة إلى مناقشة التحديات والفرص المقبلة.

ويضم الوفد السوري كلا من السفير حيدر علي أحمد المندوب الدائم لسورية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وقصي الضّحاك مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين.

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