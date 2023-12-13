استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين جراء عدوان الاحتلال المتواصل على جنين لليوم الثاني

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها المتواصل لليوم الثاني على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال مازالت تتواجد بكثافة في أحياء المدينة ومخيمها، وتواصل حصار الحي الشرقي من المدينة وإغلاق مداخله،

واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته في الرأس، وإصابة آخر برصاصة في القدم.

كما قصف الطيران المسير للاحتلال منزلاً في المخيم، واقتحم جنوده عدداً من المنازل والمساجد وقاموا بخطوات استفزازية ضد الفلسطينيين.

وكان أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون صباح اليوم جراء العدوان على المدينة.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء جراء العدوان المتواصل لليوم الثاني على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية إلى سبعة فلسطينيين، إضافةً إلى اعتقال نحو 200 فلسطيني آخر.

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