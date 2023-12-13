جريح الوطن:107 جرحى نجحوا في السبر الترشيحي للتقدم لامتحانات الثانوية العامة

دمشق-سانا

أعلن مشروع جريح الوطن أن عدد الجرحى الذين نجحوا في السبر الترشيحي، الذي أجرته وزارة التربية للطلاب الراغبين بتقديم شهادة الثانوية العامة لعام 2024 بصفة دراسة حرة، بلغ 107 من أصل 204 تقدموا للامتحان الكتابي.

وأوضح المشروع في منشور له على فيسبوك أن الجرحى الناجحين سيبدؤون تحضيراتهم للعام الدراسي القادم بكل إرادة ومعهم فريق جريح الوطن، مشيراً إلى أن عدد جرحى الوطن المتحفزين لإكمال تعليمهم يتزايد، حيث تجاوز عددهم 640 راغباً بالانضمام إلى النشاط التعليمي في مختلف مراحله للعام الدراسي القادم.

ولفت المشروع إلى أنه تم مؤخراً إشراك 11 جريحاً من المتميزين علمياً والحاصلين على شهادتي الماجستير والدكتوراه في ورشة التخطيط التعليمي، وساهموا بخبراتهم وتجاربهم في تطوير مصفوفة التمكين لتلبي احتياجات الجرحى على اختلاف طموحاتهم التعليمية وإصاباتهم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc