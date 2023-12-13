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وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل جنوب دير البلح وسط قطاع غزة

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