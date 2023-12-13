وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل جنوب دير البلح وسط قطاع غزة

الأربعاء / 13 / 12 / 2023
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المهندس عرنوس يبحث مع أرديزنبا سبل التعاون الثنائي بين سورية وأبخازيا
2023-12-13
دندي: الاحتلال الإسرائيلي يشعل المنطقة ويدفعها نحو تفجير لا يمكن احتواؤه
2023-12-13
مقدماً التهاني باسم الرئيس الأسد… سفير سورية في بوينس آيرس يشارك بمراسم تنصيب الرئيس ميلي
2023-12-12
مباحثات سورية جزائرية حول فرص التعاون والاستثمار في قطاع النفط والغاز
2023-12-12
الوزير قدور يبحث مع وزير النفط العراقي أفكاراً لمشاريع مستقبلية في مجال النفط
2023-12-12
وزير النفط يبحث مع نظرائه في مصر والأردن ولبنان سبل تطوير العلاقات
2023-12-12
بمشاركة سورية… بدء فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر في الدوحة
2023-12-11
محليات
السورية للبريد تفتتح مكتب بريد الحسينية بريف دمشق
2023-12-13
أبناء الجولان في ذكرى قرار الضم الباطل: أرضنا جزء لا يتجزأ من سورية
2023-12-13
تكريم منظمات غير حكومية تعمل في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بريف دمشق
2023-12-13
تحديث المعارف وتطوير المهارات.. في المؤتمر العلمي السنوي لأطباء الأسنان بدمشق
2023-12-13
مجموعة سياحية أسترالية تزور مدينة بصرى الشام الأثرية وتطلع على معالمها القديمة
2023-12-13
لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب تناقش واقع عمل وزارة الكهرباء
2023-12-13
الحرارة إلى انخفاض وهطولات مطرية غزيرة على المنطقة الساحلية
2023-12-13
رياضة
بايرن يفوز على مانشستر يونايتد في دوري الأبطال
2023-12-13
الفتوة يخسر أمام العهد اللبناني بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
2023-12-12
منتخب سورية لكرة القدم يخسر أمام نظيره السعودي في افتتاح مشاركته ببطولة غرب آسيا
2023-12-12
دعوة الحكم الدولي السوري بالجمباز نضال اليوسف لأولمبياد باريس 2024
2023-12-12
الاتحاد أهلي حلب يخسر أمام الكهرباء العراقي بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
2023-12-11
فوز الجلاء على الوحدة في الجولة السابعة لدوري كرة السلة للرجال
2023-12-11
جيرونا يستعيد صدارة الدوري الإسباني بالفوز 4-2 على برشلونة
2023-12-10
اقتصاد
شركة سكر حمص تخطط لإنتاج 69 ألف طن سكر أبيض العام القادم
2023-12-13
مؤتمر (كوب 28) يتبنى اتفاقاً تاريخياً بالتحول نحو التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري
2023-12-13
تراجع أسعار الذهب
2023-12-13
انخفاض أسعار النفط
2023-12-13
منح إجازتي استثمار لمشروعي محطتي توليد طاقة كهروضوئية باستطاعة 20 ميغا واط
2023-12-13
ارتفاع سعر صرف العملة الروسية
2023-12-12
ارتفاع أسعار الذهب
2023-12-12
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
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الرئيس الأسد يستقبل أرديزنبا.. الأوضاع في العالم مهيأة لخلق تحالفات دولية سياسية واقتصادية وفكرية جديدة
مجلس الشعب يقر مشروعي قطع الحساب الختامي للسنتين الماليتين 2021 و2022
المهندس عرنوس يبحث مع أرديزنبا سبل التعاون الثنائي بين سورية وأبخازيا
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بإحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
الوزير المقداد يتلقى اتصالاً من نظيره الفيتنامي بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب تناقش واقع عمل وزارة الكهرباء
منح إجازتي استثمار لمشروعي محطتي توليد طاقة كهروضوئية باستطاعة 20 ميغا واط
دندي: الاحتلال الإسرائيلي يشعل المنطقة ويدفعها نحو تفجير لا يمكن احتواؤه
الحرارة إلى انخفاض وهطولات مطرية غزيرة على المنطقة الساحلية
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل جنوب دير البلح وسط قطاع غزة
2023-12-13
2023-12-13
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