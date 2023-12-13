المكتب الإعلامي في غزة يطالب بالإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب

القدس المحتلة-سانا

طالب المكتب الإعلامي في غزة بضرورة الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية الأساسية المقدمة إلى قطاع غزة المنكوب، والذي بدأ يقترب من المجاعة أكثر من أي وقت مضى، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي النازي عليه لليوم الـ 68.

وقال المكتب في بيان اليوم: إن آلاف أطنان المساعدات المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة موجودة منذ أسابيع طويلة بالجانب المصري من معبر رفح البري، وهناك مئات الأطنان منها تلفت وأصبحت غير صالحة، وبناء عليه نطالب بإدخال المساعدات بشكل فوري وعاجل وبأسرع وقت ممكن، لأن الوضع في قطاع غزة كارثي ولا يحتمل المماطلات والتسويف.

وبين المكتب أن قطاع غزة يحتاج يومياً 1000 شاحنة من الإمدادات والمساعدات الحقيقية بما فيها حليب الأطفال، والإمدادات الإغاثية والتموينية، والبضائع والسلع الأساسية للأسواق، والأجهزة الطبية، وآليات الإنقاذ والدفاع المدني، إضافة إلى مليون لتر يومياً من الوقود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تأهيل وتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية المختلفة مثل المخابز وآبار المياه ومحطات الشرب وغيرها.

وحذر المكتب من مغبة استخدام الاحتلال سلاح التجويع والتعطيش بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إضافة لجرائمه ومجازره، مؤكداً أن أهالي غزة يعانون النقص الحاد في الغذاء والماء والدواء، وهناك شهادات موثقة بظهور ملامح مجاعة لدى آلاف الأطفال بشكل ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكل المواثيق والأعراف الدولية، ويهدد بكارثة إنسانية.

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