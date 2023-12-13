(ذا هيل) الأمريكية: المظاهرات في الولايات المتحدة تلاحق بايدن وتتهمه بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة

واشنطن-سانا

أفادت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية بأن الولايات المتحدة شهدت خلال الأسابيع الأخيرة مظاهرات لاحقت الرئيس جو بايدن في جولاته، مطالبة بوقف العدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة، ومتهمة بايدن بأنه شريك في الإبادة الجماعية التي يشهدها القطاع.

وأوضحت الصحيفة أنه ومن أمام البيت الأبيض وخلال حفل جمع التبرعات لحملة بايدن للانتخابات الرئاسية 2024، إلى حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد في كولورادو وماساتشوستس ونيفادا وكاليفورنيا وبنسلفانيا تواجد المتظاهرون في كل مكان، وهم يهتفون “العار.. بايدن لا يمكنك الاختباء” و”نحن نتهمك بالإبادة الجماعية في غزة” و”أوقفوا إطلاق النار الآن”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وخلال وجود بايدن في فيلادلفيا رفع المتظاهرون خارج فندق هيلتون، الذي استضاف حفل استقبال للحملة الانتخابية لافتة كبيرة كتب عليها “الإبادة الجماعية جريمة يرتكبها جو ونتنياهو النازي” في إشارة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما هتف المتظاهرون لحق الفلسطينيين بإقامة دولة فلسطينية ولضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه أثناء وجود الرئيس بايدن يوم الجمعة الماضي في لاس فيغاس ونيفادا وسانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا تجمع عشرات المتظاهرين يحملون العلم الفلسطيني واللافتات التي أكدت على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار، مبينة أن ما تظهره هذه الاحتجاجات التي تعمّ الولايات الأمريكية هو أن نهج بايدن في التعاطي مع (العدوان الإسرائيلي) على غزة سبب ردود فعل غاضبة في المجتمع الأمريكي ونقمة على سياسة الإدارة الأمريكية.

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