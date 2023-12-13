علماء روس يبتكرون مركباً نانوياً لتنقية المياه

موسكو-سانا

ابتكر علماء وخبراء من جامعة تومسك بوليتكنيك الروسية، مركباً نانوياً لتنقية المياه من الملوثات.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الخبراء قولهم: إن “المادة المغناطيسية الجديدة تحتوي على أيونات المعادن الثقيلة، وكذلك الأصباغ العضوية والكائنات الحية الدقيقة، حيث تبين من خلال تجارب تنقية المحلول المائي من أيونات الزرنيخ، أنه يمكن امتصاص 81 بالمئة من الملوثات خلال دقيقة واحدة”.

من جهته أوضح أستاذ كلية أبحاث التقنيات الكيميائية والطبية الحيوية في جامعة تومسك للهندسة التطبيقية، رومان سورمينيف، أن “المركب النانوي عبارة عن مزيج من مادتين أو أكثر، يمكن أن تصل أبعادها إلى 100 نانومتر، وتم الحصول عليه عن طريق تنمية جسيمات المغنتيت النانوية على سطح مادة ثنائية الأبعاد هي أكسيد الغرافين، الذي تم تصنيعه مسبقاً في الجامعة”، مبيناً أن استخدام أكسيد الغرافين في تركيب المركب النانوي يؤدي إلى زيادة متعددة في مساحة سطح المادة، ما يجعل من الممكن امتصاص كمية أكبر من الملوثات على سطح المركب النانوي، حيث يقوم بامتصاص مغنتيت أيونات المعادن الثقيلة بشكل جيد، ويمتص أكسيد الغرافين المخفض الأصباغ العضوية والأشياء البيولوجية.

وأشار سورمينيف إلى أن المغنتيت يوفر للمادة خصائص مغناطيسية، كما أن انخفاض أكسيد الغرافين يزيد من مساحة سطحها الفعالة، ويحسن أيضاً خصائصها الكهربائية، ما يجعل مركب النانو واعداً ليس فقط لترشيح السوائل، ولكن أيضاً للاستخدام في الإلكترونيات الدقيقة.

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