يوم جديد من عملية طوفان الأقصى

القدس المحتلة-سانا
أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:
المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”
المزيد من الصور والفيديوهات على قناة التلغرام
– الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
– 19 شهيداً بقصف طيران الاحتلال مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة
– الرئاسة الفلسطينية: اعتماد الجمعية العامة قرار وقف إطلاق النار في غزة يؤكد رفض العالم للعدوان الإسرائيلي
– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد طفلين فلسطينيين بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 11.
– جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 8 ما بين ضابط وجندي خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.