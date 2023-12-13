يوم جديد من عملية طوفان الأقصى

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

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– الرئاسة الفلسطينية: اعتماد الجمعية العامة قرار وقف إطلاق النار في غزة يؤكد رفض العالم للعدوان الإسرائيلي

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد طفلين فلسطينيين بقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 11.

– جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 8 ما بين ضابط وجندي خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.