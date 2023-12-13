13 كانون الأول 2011- رفع علم فلسطين على مقر منظمة اليونسكو في باريس

دمشق-سانا

1642- المستكشف الهولندي أبل تاسمان يصل إلى نيوزيلندا.

1920- عصبة الأمم تعلن عن تأسيس المحكمة الدائمة للعدل الدولي، وذلك لتسوية النزاعات الدولية.

1941- المجر ورومانيا تعلنان الحرب على الولايات المتحدة، وذلك في أثناء الحرب العالمية الثانية.

1967- ملك اليونان قسطنطين الثاني يحاول الإطاحة بالعسكر الذين قادوا ما سمي بانقلاب الأمر الواقع وسيطروا على الحكم في نيسان 1967، لكنه فشل وهرب إلى إيطاليا مع أسرته، وأدى ذلك إلى إلغاء الملكية والتحول إلى الجمهورية.

1970- الإعلان عن قيام الجمهورية في مالطا التي حصلت على استقلالها عام 1964 كمملكة مستقلة وصدر لها دستور جديد مع استمرار ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية على عرش المملكة.

1990- رئيس جنوب إفريقيا فريديريك ويليم دي كليرك يلتقي مع رئيس المؤتمر الوطني الإفريقي نيلسون مانديلا.

1996- انتخاب الدبلوماسي الغاني كوفي أنان أميناً عاماً للأمم المتحدة خلفاً لبطرس بطرس غالي.

2002- الاتحاد الأوروبي يعلن موافقته على انضمام قبرص والتشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وهنغاريا ومالطا بولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا.

2011- رفع علم فلسطين على مقر منظمة اليونسكو في باريس وذلك بعد قبولها كعضو كامل في المنظمة التابعة للأمم المتحدة في 31 تشرين الأول2011.

من مواليد هذا اليوم:

1533- الملك إريك الرابع عشر، ملك السويد.

1911- ترجيف هافليمو، اقتصادي نرويجي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1989.

من وفيات هذا اليوم:

1521- الملك مانويل الأول، ملك مملكة البرتغال الـ14.

1930- فريتز بريغل، عالم كيمياء نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1923.

1932- أحمد شوقي، شاعر مصري ملقب بأمير الشعراء.

أعياد ومناسبات:

عيد الجمهورية في مالطا.

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