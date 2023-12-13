الرئاسة الفلسطينية: اعتماد الجمعية العامة قرار وقف إطلاق النار في غزة يؤكد رفض العالم للعدوان الإسرائيلي

نيويورك-سانا

رحبت الرئاسة الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس بأغلبية ساحقة 153 عضواً قراراً ينص على وقف فوري إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة المنكوب.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن “التصويت لصالح القرار الأممي بهذه الغالبية الكبيرة يؤكد للدول الـ 10 التي صوتت ضده أن العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالين”، مطالباً تلك الدول بإعادة النظر في موقفها الذي يتعارض مع الإجماع الدولي الرافض للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وأعرب أبو ردينة عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار بما يؤكد وقوف العالم بغالبيته الساحقة لجانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيراً إلى أن تصويت 153 دولة لصالح القرار الأممي يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه.

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