19 شهيداً بقصف طيران الاحتلال مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 19 فلسطينياً وأصيب العشرات فجر اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منازل في منطقة قيزان النجار جنوب المدينة ومنطقة حي الأمل غربها ومناطق وسطها، ما أدى إلى استشهاد 19 فلسطينياً غالبيتهم أطفال ورضع وإصابة العشرات، كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق عدة في المنطقة الوسطى بقطاع غزة وحيي التفاح والدرج.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 68 إلى18431 شهيداً و 50150 جريحاً وسط وضع إنساني وصحي كارثي وتحذيرات من استمرار تفشي الأمراض والأوبئة.

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