عشرات الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ67.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن خلال الساعات الماضية سلسلة غارات على منازل في رفح وخان يونس جنوب القطاع، ومخيم البريج ومدينة دير البلح وسطه وجباليا شماله، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

كما استشهد وأصيب آخرون جراء قصف مماثل استهدف منازل في حيي الشجاعية والزيتون شرق غزة، فيما منع قصف الاحتلال المكثف سيارات الإسعاف من الوصول إلى المناطق المستهدفة وانتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 18412 شهيدا وأكثر من 50 ألف جريح، فضلاً عن تدمير الاحتلال 70 بالمئة من البنية التحتية في القطاع.

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