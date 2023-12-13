المقاومة العراقية تستهدف بالصواريخ الاحتلال الأمريكي في حقلي العمر وكونيكو النفطيين بدير الزور

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية برشقات صاروخية مساء اليوم قاعدتي الاحتلال الأمريكي في حقلي العمر وكونيكو النفطيين بدير الزور أصابت هدفيها بشكل مباشر.

وقالت المقاومة في بيانين منفصلين: إنه “رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة استهدف مقاتلو المقاومة في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بدير الزور أصابوا أهدافهم بشكل مباشر”.

كما استهدفت المقاومة قاعدة الاحتلال الامريكي في حقل كونيكو النفطي بدير الزور بواسطة الصواريخ أصابت هدفها بشكل مباشر.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت بطائرة مسيرة مساء أمس الاحتلال الأمريكي في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب البلاد محققة إصابات مباشرة فيها، كما استهدفت برشقة صاروخية قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادى جنوب مدينة الحسكة وأصابتها إصابة مباشرة.

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