مباحثات سورية جزائرية حول فرص التعاون والاستثمار في قطاع النفط والغاز

الدوحة-سانا

فرص التعاون والاستثمار الممكنة بين سورية والجزائر في قطاع النفط والغاز كانت المحور الرئيسي للمباحثات التي أجراها وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور مع وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب على هامش أعمال مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر في الدوحة.

وأعرب الوزيران عن الرغبة المشتركة لكلا البلدين بتعزيز تعاونهما في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعبرا عن الثقة بإمكانية خلق فرص تعاون عديدة ومتنوعة، وبلورة مشاريع مشتركة على أرض الواقع بالاستفادة من الخبرات بين الشركات المعنية في البلدين.

محمد كركوش

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