موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على ما أكثر من 800 جندي أوكراني بين قتيل وجريح، وأسقطت 23 طائرة مسيرة، إضافة إلى تدمير العديد من الآليات العسكرية المختلفة.

ونقلت الوزارة في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية:

في اتجاه كوبيانسك…

بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 105 جنود ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومنصة مدفعية “غفوزديكا”.

وفي اتجاه كراسنوليمان …

صدت القوات الروسية خمس هجمات أوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 185 جندياً أوكرانياً وثلاث مركبات عسكرية.

وفي اتجاه دونيتسك …

صد الجيش الروسي هجومين وقضى على 240 جندياً بين قتيل وجريح وناقلتي جند مدرعتين وأربع مركبات عسكرية كما دمر مدفعي “مستا-بي” ومدفعي “دي- 20” ومنصتي مدفعية “غفوزديكا”.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك…

بلغت خسائر القوات الأوكرانية حدود 70 جندياً وثلاث مركبات قتالية مدرعة ومنصة مدفعية “أكاتسيا” ومدفعي “دي-20”.

في اتجاه زابوروجيه…

بلغت خسائر العدو في نوفوسيلوفكا نحو 70 جندياً وثلاث مركبات عسكرية.

وفي اتجاه خيرسون…

فقدت القوات الأوكرانية نحو 35 جندياُ ومدفعي “دي-20” ومنصتي مدفعية “غفوزديكا”.

وحسب التقرير قصف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية بدون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية للوحدات الروسية مواقع الأفراد والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 114 منطقة.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي قذيفتين من راجمات الصواريخ هيمارس وصاروخاً تكتيكياً من طراز “توتشكا-أو” بالإضافة إلى ذلك تم تدمير23 طائرة أوكرانية بدون طيار في مواقع من دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه.

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