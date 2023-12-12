بمناسبة الذكرى 59 لتأسيسه… الاتحاد العام للفلاحين يقيم احتفالاً مركزياً وحملة تشجير في قرية الزيتونة شمال اللاذقية

اللاذقية-سانا

أقام الاتحاد العام للفلاحين حملة تشجير بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيسه، وذلك في موقع الفجر بقرية الزيتونة في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية.

وأشار رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم خلال الاحتفال المركزي الذي أقيم في موقع التشجير إلى الاهتمام والرعاية التي أولتها الدولة السورية لقطاع الزراعة ودعم المزارعين، بهدف تحسين إنتاجهم، ورفع مستوى معيشتهم.

ولفت إبراهيم إلى أن إعادة تشجير موقع الفجر الذي تعرض للحرائق أكثر من مرة تندرج ضمن خطة الاتحاد التي تشمل جميع المحافظات، للمساهمة في استعادة الغطاء النباتي، مبيناً أنه تم التعاقد مع 50 مزارعاً من أبناء المنطقة للعناية بالموقع ورعاية الأشجار التي تمت زراعتها.

بدوره أشار عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد نضال شاهين إلى أهمية المناسبة في تسليط الضوء على جهود المزارعين والفلاحين في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مبيناً أنه تم تخصيص مساحة 800 دونم في موقع الفجر لزراعتها بشتى صنوف الأشجار وإعادة الحياة إلى هذه المساحات بعد الضرر الكبير الذي ألحقته الحرائق.

من جهته، لفت مدير الزراعة والإصلاح الزراعي باللاذقية المهندس باسم دوبا إلى أن الفلاحين يشاركون في بناء الوطن واستعادة المساحات الخضراء وتوسيع رقعتها، منوهاً بأهمية التشاركية بين الجهات الحكومية المعنية وفعاليات المجتمع المحلي والمبادرات المميزة التي من شأنها ترميم الغطاء النباتي.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة اللاذقية المهندس جابر صقور أن خطة العمل في موقع الفجر تستهدف تشجير نحو 60 هكتاراً بحوالي 25 ألف غرسة حراجية ملائمة للظروف المناخية، مثل الخرنوب والصنوبر الثمري وغيرهما.

وتحدث المشاركان ربيع مرشد ونجلا شاهر عن أهمية الحفاظ على الغابات باعتبارها رئة الأرض وضرورة المشاركة المجتمعية لعودة الحياة إلى جبالنا وغاباتنا لأن حماية البيئة ومنع استنزاف الموارد الطبيعية مسؤولية جماعية.

حضر الفعالية محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هيثم إسماعيل، ورئيس مجلس محافظة اللاذقية وقائد شرطة اللاذقية، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وعدد من رؤساء اتحادات الفلاحين بالمحافظات.

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