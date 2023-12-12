وقفة في البيرة دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا‌

شارك عشرات الفلسطينيين اليوم بوقفة في مدينة البيرة بالضفة الغربية دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي دعت إليها مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية الفلسطينية رفعوا صور عشرات الأسرى ولافتات تندد بجرائم الاحتلال بحقهم، وتطالب المجتمع الدولي بوقفها.

وقال مدير نادي الأسير عبد الله الزغاري: إن ممارسات الاحتلال العدوانية بحق الأسرى، والتي تصاعدت منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي ليست مجرد انتهاكات بل جرائم بحق الإنسانية أدت إلى استشهاد 6 أسرى، مشيراً إلى أن الأسرى الذين اعتقلهم الاحتلال من قطاع غزة على وجه الخصوص يتعرضون لجرائم فظيعة لا يتم تسليط الضوء عليها بسبب إصرار الاحتلال على التكتم عن عددهم وأسمائهم وأماكن احتجازهم، وأن الصور التي نشرها الاحتلال لمن اعتقلهم من القطاع وهم مجردون من ملابسهم ومعصوبو الأعين تعيد إلى الذاكرة مشاهد سجني أبو غريب وغوانتانامو.

وأشار الزغاري إلى أن سلطات الاحتلال تمنع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمحامين من زيارة المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى منذ بدء العدوان على القطاع من أجل إخفاء جرائمه التي يرتكبها بحق الأسرى، مبيناً أنه لا يمكن للمجتمع الدولي مواصلة السكوت عن جرائم الاحتلال سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو داخل المعتقلات ولا بد من تحرك دولي لوقفها.

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