مشروع جريح الوطن يصدر قائمة جديدة بأسماء الجرحى المنضمين إليه

دمشق-سانا

أعلن مشروع جريح الوطن عن قائمة جديدة بأسماء 27 من جرحى القوات الرديفة تم استكمال إجراءات انضمامهم إلى المشروع وتعدّلت نسب عجزهم بعد الاستفادةً من قانون تعدد الإصابة.

وأوضح المشروع في منشور عبر صفحته على فيسبوك أنه خلال أيام سيتم إيداع المستحقات المالية للمنضمين الجدد في حساباتهم البنكية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول للعام الحالي، وسيحصل الجرحى على التعويض الشهري بقيمة 200 ألف ليرة سورية للعجز الجزئي و260 ألف ليرة سورية للعجز تحت التام و280 ألفاً للعجز التام، إضافة إلى حزمة الحقوق والخدمات التي يقدّمها المشروع تبعاً لكل شريحة.

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