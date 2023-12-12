11 مشروعاً ريادياً للشباب في مجال التكنولوجيا ضمن برنامج (سكيل آب) التدريبي

دمشق-سانا

بهدف تطوير خبراتهم، ودعم الشباب الطامح للولوج في عالم الأعمال اختتمت مؤسسة سند التنموية برنامجها التدريبي “سكيل آب” بحفل تكريم المشاريع الفائزة بقرض تمويلي بالشراكة مع مؤسسة الآغا خان، وذلك ضمن فعالية أقيمت مؤخراً في فندق غولدن مزة بدمشق.

وشارك في المشروع التدريبي والتأهيلي 20 فريقاً من الجيل الشاب تقدموا بمشاريع تكنولوجية متطورة، تخصصت في عدة تطبيقات تهدف إلى الوصول لأكبر شريحة من شرائح المجتمع المحلي.

واختارت لجنة التحكيم 11 مشروعاً وصلوا إلى المرحلة النهائية فاز منهم 5 بقرض التمويل، حيث حصل مشروع تطبيق “سماعة حكيم” على المركز الأول، ومشروع تطبيق “فرصة” الذي يُعنى بتوظيف الشباب على المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث التطبيق التعليمي “سرتفيكا” وحلَّ مشروع تطبيق “بروفيسور” التعليمي في المركز الرابع، وجاء خامساً مشروع تطبيق “إيمومي” المتخصص بالهدايا، كما فازت جميع الفرق الأخرى المشاركة بالبرنامج بقرض تمويل بلغ 25 مليون ليرة لكل فريق.

وقال مدير المشروع بشار جباوي لسانا الشبابية: “إن برنامج ” سكيل آب” يهدف إلى تسهيل نمو المشاريع الريادية التي تعتمد على التكنولوجيا في السوق المحلية، ويستهدف مجموعة من الشركات التي تحتاج إلى تسريع نموها”.

وبين أن برنامج “سكيل آب” فرض معايير تسرع من نمو المشروع وتوسِّعُه لاحقاً، من خلال تقديم المساعدة للشباب الطامح بوضع بصمة في السوق المحلية.

وداد عمران

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