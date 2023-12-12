ثوران بركان إيبيكو شرق روسيا

موسكو-سانا

ثار بركان إيبيكو الواقع في سلسلة جبال فيرنادسكي على جزيرة باراموشير في المحيط الهادئ شرق روسيا قاذفاً عموداً من الرماد البركاني ارتفاعه 2.5 كلم.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ الروسية في منطقة سخالين: “إن عمود الرماد البركاني انتشر باتجاه الشرق مسافة 5 كيلومترات، فيما لم يلاحظ تساقط الرماد في مدينة سيفيروكوريلسك، ولا يوجد أي تهديد للنشاط البشري”.

ويبلغ ارتفاع بركان إيبيكو 1156 متراً، ويبعد عن مدينة سيفيروكوريلسك سبعة كيلومترات، وهو بركان طبقي معقد له عدة فوهات.

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