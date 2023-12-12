كنعاني: فرض عقوبات أوروبية على شخصيات ومؤسسات إيرانية إجراء غير بناء

طهران-سانا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بعض الأفراد والمؤسسات الإيرانية ووصفه بالإجراء غير البناء.

وقال كنعاني في بيان اليوم: إن “المساعي اليائسة التي تقوم بها بعض التيارات الخبيثة ذات الأهداف السياسية المحددة لنشر معلومات كاذبة والتمسك بتكتيك العقوبات غير الفعال لم تحقق أي إنجازات للجهات الفارضة للعقوبات بل تزيد من العقبات التي تعترض طريق العلاقات بين إيران وأوروبا”.

وأضاف كنعاني: “إن الاتحاد الأوروبي يتحدث عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وهو في الواقع يغض الطرف عملياً عن الانتهاك الأشد والأخطر لمبادئ القانون الدولي بما فيها حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وارتكاب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة الغربية، ويتعمد التقصير في اتخاذ تدابير فعالة لوقف الهجمات الهمجية التي يشنها الكيان الصهيوني الغاصب”.

وأشار كنعاني إلى أن فرض عقوبات في مجال الصناعات الدفاعية لإيران يفتقد لأي أساس، مشدداً على أن بلاده تحتفظ لنفسها بحق الرد على مثل هذه العقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض أمس عقوبات على بعض الشخصيات والمؤسسات الإيرانية العاملة في تطوير وإنتاج الطائرات دون طيار بزعم قيام إيران بتزويد روسيا بها لاستخدامها في أوكرانيا.

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